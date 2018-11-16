Из российских резервов украли беспрецедентное количество зерна

Обнаружена кража более 19 тысяч тонн зерна стоимостью более 202 миллионов рублей из государственного интервенционного фонда, сообщает «Интерфакс».

Хищение вскрылось 15 ноября этого года в ходе контрольных мероприятий в «Орловской хлебной базе №36» (один из хранителей зерна госфонда). Проверку проводила «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) совместно с представителями Россельхозбанка, Генеральной прокуратуры и сотрудниками УМВД России по Орлу.

Возбуждено уголовное дело. Как указано в сообщении ОЗК, сейчас «принимаются меры по возмещению ущерба, нанесенного государству».

Компания также заявила, что усилила меры контроля за хранением зерна федерального интервенционного фонда. Совместно с ОЗК этим занимаются ФСБ, МВД, Генпрокуратура и Россельхозбанк. Проводятся плановые и внеплановые проверки.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после жалоб о повышении цен пообещала усилить контроль за ценами на хлеб, муку и хлебобулочные изделия.

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