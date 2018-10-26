Экономика
 
Последние новости
Министр труда озадачился реакцией россиян на «беспрецедентный рост зарплат»
Телеведущую затравили за фото с убитыми козами
Появились новые подробности обрушения эскалатора в римском метро
Дочь Джонни Деппа снялась голой и попозировала с Памелой Андерсон
Солсберийский собор попытались ограбить
Россиян захотели учить всю жизнь
Британец пришел в библиотеку и устроил поножовщину
Объявлено предсказание Ким Чен Ына
Пуски ракет «Адмиралом Горшковым» попали на видео
Журнал удалил заявление ОБСЕ о бездоказательности присутствия россиян в Донбассе
Новости партнеров

Россиянам пообещали дешевый хлеб

Перейти в «Мою Ленту»

Россиянам не стоит бояться роста цен на хлеб — для этого нет никаких условий, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, которого цитирует ТАСС.

«Условий для роста цен на хлеб нет. На самом деле, при таком уровне урожайности, который мы достигли, при таком уровне экспорта, правительство, в случае если будет угроза роста цен на хлеб, может просто ограничить экспорт зерна», — сказал Артемьев.

По его словам, хлеборобы не могут говорить о риске повышения цен.

Ранее в октябре ФАС уже обещала усилить контроль за ценами на хлеб, муку и хлебобулочные изделия, а также следить за возможными жалобами граждан.

В сентябре ФАС разослала предупреждение должностным лицам о недопустимости высказываний о возможном подорожании хлеба. Они могут быть восприняты участниками рынка как «ориентир при планировании своей хозяйственной деятельности».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Власти возьмутся за цены на хлеб
Россиян предупредили о росте цен на все
За дорогой хлеб начали наказывать
Другие материалы рубрики
Экономика00:01Сегодня

Пора платить

Они хотели зарабатывать и ни с кем не делиться. Власти найдут на них управу
10:26Сегодня

В России подорожал сахар

08:5123 октября

В «Докторской» колбасе не нашли кошек и бумагу

11:41Сегодня

Китай отрекся от иранской нефти

Экономика16:5423 октября

Опт уходит в сеть

Маркетплейсы поторгуются с друзьями
04:4423 октября

Россиянам предрекли подорожание хлеба

12:56Сегодня

У россиян появится надежда вернуть долги по зарплате

07:25Сегодня

Предсказано влияние на экономику новых антироссийских санкций

Экономика11:0724 октября

«Батареи не греют, в квартирах холодно!»

Проблемы изношенного теплоснабжения Кузбасса обсудили на круглом столе
04:0323 октября

В Госдуме разъяснили идею забрать доход у самозанятых

09:07Сегодня

«Ситимобил» потроллил «Яндекс.Такси» в день рождения

20:3325 октября

Участники форума в Вероне поддержали позицию главы «Роснефти»

Россия
«Если кто-то захочет взорвать — он взорвет»
Спасут ли Россию от насилия запреты и тотальный контроль
Наводнение на Кубани
Вода сносит людей, машины и мосты
Операция «Кооперация»
Они делали деньги еще до появления олигархов и добили экономику СССР
Школьницы прикурили от Вечного огня, сожгли венок и попались
В Госдуме посоветовали россиянам самим заработать на старость
Стало известно число жертв наводнения на Кубани
Кремль прокомментировал позицию саудовских монархов по делу Хашкуджи
Все материалы
Мир
«Молодому льву простят и убийство»
 
Британец пришел в библиотеку и устроил поножовщину
Объявлено предсказание Ким Чен Ына
В Риме мигранты-наркоторговцы расправились с девушкой
Разминировано «ужаснейшее» место на планете
Клинтонам и Обаме прислали бомбы
Посылки перехватили, но подозреваемых пока нет. Это произошло накануне выборов
Победителей не будет
Америка начинает новую ядерную гонку. Чего бояться России?
Все материалы
Бывший СССР
Мадам, «Шишки» и друзья опального Мишки
Грузию возглавят любители Саакашвили или марихуаны. Будет весело
«Мы должны победить мафиозные группировки»
Год назад в Грузии убили школьников. Следствие обернулось политическим скандалом
За длинным евро
Прибалты едут на Запад работать, а попадают в рабство. Их бьют и травят собаками
Журнал удалил заявление ОБСЕ о бездоказательности присутствия россиян в Донбассе
У структур РПЦ на Украине отберут название
Украинцам рассказали о «газовом лохотроне»
Украинский чиновник попросил белорусов отказаться от русского языка
Все материалы
Экономика
Пора платить
Они хотели зарабатывать и ни с кем не делиться. Власти найдут на них управу
В России подорожал сахар
Россиянам пообещали дешевый хлеб
«Батареи не греют, в квартирах холодно!»
Проблемы изношенного теплоснабжения Кузбасса обсудили на круглом столе
Дави и тряси
Коллекторы все еще выбивают из россиян миллиарды. Законы не помогают
Китай отрекся от иранской нефти
У россиян появится надежда вернуть долги по зарплате
Все материалы
Силовые структуры
Анатолий Москвин«Я считал, что они живые — просто временно мертвые»
Он делал кукол из тел детей, кормил и развлекал их. Теперь его отпускают на волю
«От предсмертных записок избавляются на раз»
Полицейские в России все чаще кончают с собой. Что их к этому толкает?
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Задержан новый подозреваемый в убийстве помощника депутата «Единой России»
Снятое на видео избиение подростка расценили как покушение на убийство
Грузинского вора в законе Лавасоглы задержали в Турции
Хранившего деньги в коробках главного таможенника России ограбили
Все материалы
Наука и техника
Комсомольская правда
Почему советской молодежью руководили враги народа, саботажники и шпионы
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
Дорогой друг
На что способен самый дешевый телефон Apple: обзор iPhone Xr
F-35 поменяют топливопроводы
Пуски ракет «Адмиралом Горшковым» попали на видео
Выяснена главная причина любви к алкоголю
Разведка США идентифицировала противоспутниковую ракету России
Все материалы
Спорт
«Он бегал по полю, как Бэмби по льду»
Сенегалец обманом попал в английский футбол, сыграл один матч и исчез навсегда
Появились новые подробности обрушения эскалатора в римском метро
Российский хоккеист пошел в суд ради канадского гражданства
Бой с Кличко довел непобежденного боксера до депрессии
Корона давит
«Реал» без Роналду и побед бесит фанатов. Виноват тренер?
Медведева рассказала о мыслях после поражения на Олимпиаде
Для Нурмагомедова нашли непобежденного соперника
Все материалы
Культура
Смерть джентльмена
Умер актер Николай Караченцов
«Я не переношу, когда поднимают руку на детей»
Жан-Клод Ван Дамм о боевых сценах, родине и Алене Делоне
Константин Кинчев«Мне уже по барабану, а за детей и внуков страшно»
Константин Кинчев о русском роке, рэпе, бесовщине и развале СССР
Названа причина смерти Караченцова
Дочь Джонни Деппа снялась голой и попозировала с Памелой Андерсон
Названа самая богатая телеактриса
Умер Николай Караченцов
Все материалы
Интернет и СМИ
«American Bedroom - reflections of the nature of life»Борьба каждый день
Страхи и проблемы человечества глазами лучших молодых фотографов мира
Участник «Своей игры» ответил на финальный вопрос мемом и выиграл состояние
«Принесите мне голову этого пса»
Тело саудовского журналиста нашли, но не показали. Загадок в деле все больше
Илон Маск попросил завалить его мемами
Оптическая иллюзия заставила невесту оголиться на свадебном снимке
Взявшую у Путина интервью журналистку уволили из-за расистского скандала
Уволенная за расизм журналистка потребовала 50 миллионов долларов
Все материалы
Ценности
МадоннаСердцеедки
Самые сексуальные, дерзкие и богатые женщины 1980-х
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Меченые
Как выглядят самые жестокие и опасные бандиты Латинской Америки
Раскрыты главные ошибки женщин во время укладки волос
Руководство мага по раздеванию женщин купили за 22 тысячи фунтов
Кандидатка в самые молодые миллиардерши перестала влезать в одежду
Главу Topshop обвинили в сексуальных домогательствах
Все материалы
Путешествия
Адище, Моча и Лобок
Отгадаете ли вы названия деревень и рек в России: тест
В плену у штруделя
Почему россияне должны съездить в австрийскую провинцию
«В Австралии все пауки хотят вас убить»
Они отправились на необитаемые острова дикарями и смогли вернуться назад
Россияне массово отказались ехать в Сочи
Пилоты перечислили скрываемые от пассажиров тайны
Россияне нашли способ увековечить имя Шнурова
Жених свалился с корабля во время мальчишника и умер
Все материалы
Из жизни
«Я уже давно не жалею себя»
Эта женщина родила 44 ребенка от одного мужчины, но растит их без него
Похитители «Рождества»
Они 49 лет шли по кровавому следу самой громкой кражи века. Развязка уже близко
Королева Монако
Главу могущественной семьи убили ради денег. Виновника искали четыре года
Шотландец грыз ногти и заработал заражение крови
Возбужденный олень забодал девочку в городском парке
Столетний гонщик залез на крышу и застрял на три дня
Женщина спасла умиравшего мужа и родила
Все материалы
Главные факты о крошечном кроссовере VW T-Cross
Все, что нужно знать о самом маленьком и дешевом вседорожнике Volkswagen
Истории в картинках
Все поколения Civic, Corolla и еще пяти легендарных автомобилей в рисунках
Худшая машина в мире
Это индийский автомобиль, на фоне которого «Копейка» кажется «Майбахом»
Четырехкрылые «Жуки»
История о том, почему Volkswagen так и не выпустил четырехдверный народный автомобиль
Honda превратит пикап Ridgeline в «экспедиционник»
В Сети появились фотографии самого быстрого McLaren в истории
Крошечный Volkswagen T-Cross задумали привезти в Россию
Все материалы
Дом
Ветхий завет
Самые загадочные заброшенные здания со всего мира
La FabricaНичего святого
Зачем люди селятся в церквях, колодцах и трубах
Попробуй накопи
Почему россияне останутся без дешевого жилья
Москвичи нашли альтернативу Москве
На Остоженке рухнули цены на жилье
Названы сроки выселения «Дома-2»
Создан биокирпич из «жидкого золота»
Все материалы