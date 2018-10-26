Россиянам пообещали дешевый хлеб

Россиянам не стоит бояться роста цен на хлеб — для этого нет никаких условий, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, которого цитирует ТАСС.

«Условий для роста цен на хлеб нет. На самом деле, при таком уровне урожайности, который мы достигли, при таком уровне экспорта, правительство, в случае если будет угроза роста цен на хлеб, может просто ограничить экспорт зерна», — сказал Артемьев.

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По его словам, хлеборобы не могут говорить о риске повышения цен.

Ранее в октябре ФАС уже обещала усилить контроль за ценами на хлеб, муку и хлебобулочные изделия, а также следить за возможными жалобами граждан.

В сентябре ФАС разослала предупреждение должностным лицам о недопустимости высказываний о возможном подорожании хлеба. Они могут быть восприняты участниками рынка как «ориентир при планировании своей хозяйственной деятельности».

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