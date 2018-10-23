Власти возьмутся за цены на хлеб

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пообещала усилить контроль за ценами на хлеб, муку и хлебобулочные изделия, передает «Интерфакс».

Отмечается, что в ведомство уже поступило несколько жалоб от россиян в связи с ростом цен. Если нарушения подтвердятся, то территориальные управления ФАС примут меры.

Кроме того, служба проверит действия двух крупных красноярских производителей хлеба — «Ярхлеб» и «Дихлеб» — на предмет их соответствия антимонопольному законодательству.

Эти производители, как сообщала газета «Коммерсантъ», предупредили, что отпускные цены на весь ассортимент хлеба могут увеличиться на 8-12 процентов на фоне роста стоимости пшеницы и, соответственно, муки. Участники рынка считают, что плавного повышения стоимости хлеба стоит ожидать с 1 ноября.

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