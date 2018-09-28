Россиян предупредили о росте цен на колбасу

Уже в октябре цены на колбасу вырастут на 2-10 процентов. С таким прогнозом выступил исполнительный вице-президент «Атриа Россия» (выпускает колбасные изделия под брендами «Пит-Продукт», «КампоМос», Atria и Casademont) Илари Хююрюнен в интервью «Фонтанке».

Подорожание спровоцировал рост цен на сырье, который составил до 40 процентов. Мясная продукция, по словам Хююрюнен, драматично подорожала за первые десять месяцев. «Конечно, мы не можем повышать цену на полке пропорционально росту затрат, но, так или иначе, розничная стоимость должна прийти в соответствие с расходами», — заявил Хююрюнен.

Дальнейшие колебания цен, по его словам, предсказать невозможно. «Факторы, которые на них влияют, — вспышки африканской чумы свиней, к примеру, – вне нашего контроля», — сказал вице-президент «Атриа Россия». По его словам, уже несколько недель назад розничным сетям было направлено сообщение о повышении цен, причем так вынуждены поступать все игроки.

В начале сентября Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) зафиксировала некоторое повышение цен на мясо, в частности на свинину. При этом, по оценке ведомства, средняя цена за 7 месяцев 2018 года оставалась ниже, чем за аналогичный период годом ранее.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!