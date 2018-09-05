В России заметили «некоторый рост» цен на мясо

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) зафиксировала повышение цен на мясо. Об этом РБК сообщила начальник управления контроля агропромышленного комплекса ведомства Анна Мирочиненко.

Наблюдается «некоторый рост» цен на мясо, в частности на свинину, однако средняя цена за 7 месяцев 2018 года остается ниже, чем за аналогичный период прошлого года, уточнила Мирочиненко.

Цены на свинину растут из-за повышенного спроса летом, ограничений на поставки из Бразилии и карантина в некоторых регионах, вызванного африканской чумой свиней. «Динамика цен на мясо в течение года подвержена высокой степени волатильности», — отметила представитель ФАС.

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В середине августа Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) обратился к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой повлиять на розничные сети, чтобы они повысили закупочные цены на колбасы и полуфабрикаты. Мясопереработчики также рассказали о подорожании сырья: свинины на 30 процентов, курятины — на 35 процентов и говядины — на 25 процентов. Причиной подорожания НСМ назвал ограничения на импорт.

В Минсельхозе России посчитали, что рост цен вызван сезоном шашлыков и, следовательно, растущим потребительским спросом.

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