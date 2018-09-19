За дорогой хлеб начали наказывать

Должностные лица получили предостережение от ФАС о недопустимости высказываний о росте цен на хлеб. Как говорится в сообщение ведомства, подобные разговоры могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

Как отмечается в сообщении ФАС, в статье, размещенной в МИЦ «Известия», исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров (Руспродсоюз) Дмитрий Востриков и вице-президент Российского Зернового Союза Александр Корбут поделились прогнозами. По их мнению, розничные цены на хлеб из высокосортной муки могут вырасти уже к концу осени.

«ФАС России сочла, что указанные публичные заявления могут быть восприняты хозяйствующими субъектами, действующими на рынке хлеба, как ориентир при планировании своей хозяйствующей деятельности», — говорится в сообщение службы. Вострикову и Корбуту вынесено предостережение.

Начальник Управления контроля АПК ФАС России Анна Мирочиненко пояснила, что подобные публичные заявления могут действительно привести к повышению цен, «если хозяйствующие субъекты воспримут их как руководство к действию».

Ранее ФАС уже заявила, что будет выносить предупреждения чиновникам за заявления о возможном росте цен на хлеб.

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