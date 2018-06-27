Пекари распекли претензии к хлебу и обиделись на государство

Российская гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК) прокомментировала «хлебный рейтинг» Роскачества, обвинив организацию в неэффективной трате бюджетных средств. Письмо РОСПиК имеется в распоряжении «Ленты.ру».

По словам пекарей, проверки в отношении качества хлеба проводит Роспотребнадзор, претензий у регулирующего органа не было, поэтому в дополнительных исследованиях нет необходимости. «Решать качественный или некачественный хлеб — прерогатива покупателя», — указывают в РОСПиК.

«Главное, что нужно определять, это территориально-экономическую доступность данного продукта, а то, что делает Роскачество, относится к маркетингу и неэффективной трате бюджетных средств», — считают российские пекари.

Материалы по теме Выплюнь бяку Личинки, тараканы и ДНК человека — на что можно нарваться в батоне колбасы

По их мнению, говорить, что в каком бы то ни было регионе плохой хлеб, нельзя, так как тема качества хлеба не носит системный характер, а «является исключительно частной и напрямую связана с невысоким профессионализмом отдельных пекарей и низким уровнем развития конкуренции».

Ранее в Роскачестве сообщили, что 14 процентов хлеба в России не соответствуют требованиям законодательства, а также назвали регионы с самым качественным хлебом. Лидерами по числу хлеба высокого качества стали Ставропольский край, Воронежская и Саратовская области.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!