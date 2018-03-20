Россиян предостерегли от покупки опасного хлеба

Роскачество провело исследование нарезных батонов и выявило картофельную болезнь в хлебобулочных изделиях трех торговых марок. Об этом говорится в исследовании, опубликованном организацией.

Специалисты Роскачества взяли образцы продукции нарезных батонов 20 торговых марок на Алтае, в Забайкалье, Красноярском крае, Бурятии, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях. По результатам исследования картофельная болезнь была выявлена в образцах торговых марок АО «Бердский хлебокомбинат», «Восход» и «Инской», произведенных в Новосибирской области.

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«В хлебе под торговыми марками АО "Бердский хлебокомбинат" и "Инской" болезнь явно прогрессировала — батоны издавали характерный неприятный запах», — говорится в исследовании. Эксперты отметили, что ранее картофельная болезнь выявлялась Роскачеством только при исследовании муки.

Нарушителями также были признаны производители батонов под торговыми марками ООО ПК «Лама» (Томская область) и «Русский хлеб» (Алтайский край). В первом случае эксперты обнаружили недовес, во втором была зафиксирована повышенная кислотность, что связывают с использованием несвежей муки или нарушением технологий производства.

По результатам исследования нарезные батоны только торговой марки «Нарезной-Ч» (Забайкальский край) были признаны товаром повышенного качества. Качественными и безопасными эксперты в общей сложности назвали продукцию 14 торговых марок.

Картофельная болезнь — заболевание хлеба и хлебобулочных изделий, которое провоцируется картофельной палочкой. Хлеб, зараженный микробом, издает неприятный запах и имеет липкий и тягучий мякиш, который может быть близок по консистенции к слизи. Употребление хлеба, зараженного картофельной палочкой, может спровоцировать возникновение аллергических реакций и кишечных расстройств.

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