Названы регионы с лучшим хлебом

В России 14 процентов хлеба не соответствуют требованиям законодательства. Об этом говорится в исследовании Роскачества, которое проводилось на протяжении года.

«По результатам проведенных испытаний доля товаров, соответствующих опережающим требованиям стандарта Роскачества, составила 32 процента. Почти четверть из них уже получили российский Знак качества. Качественных и безопасных – 54 процента. Товаров с нарушениями – 14 процента», — сообщает организация.

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В числе регионов с самым качественным хлебом оказались Самарская, Астраханская, Нижегородская, Оренбургская, Волгоградская области и Ставропольский край.

Всего было проверено 176 торговых марок в 62 регионах страны. Эксперты оценивали качество ингредиентов, которые использовались при приготовлении хлеба, наличие пестицидов, фосфатов, следов картофельной болезни. В числе критериев также ряд физико-технический параметров: цвет, форма, надрезы, мякиш хлеба.

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