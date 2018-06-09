В российском городе внезапно подешевел бензин

В Омске подешевел бензин, стоимость топлива марки АИ-92 в сети популярных автозаправочных станций снизилась сразу на 30 копеек, сообщает «Новый Омск».

Ранее цена на бензин АИ-92 составляла в Омске 40,5 рубля за литр. Это первое понижение стоимости бензина, только в мае цены на все виды топлива в Омской области поднимались девять раз, отмечает агентство.

8 июня российские нефтяные компании пообещали на три процента нарастить поставки бензина и дизельного топлива на оптовый рынок. Также компании обязались продавать на биржевых торгах не менее 10 процентов производимого бензина и не менее пяти процентов дизельного топлива.

Днем ранее сообщалось, что Минфин разработал законопроект, согласно которому правительство сможет резко увеличивать экспортную пошлину, вплоть до 90 процентов стоимости топлива. Предполагается, что высокие заградительные пошлины сделают поставки за рубеж невыгодными, и компаниям придется продавать бензин на российском рынке.

Резкий рост цен на бензин был одной из главных тем прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Главу государства спрашивали, как власти намерены решать проблему дорогого бензина, а также чем вызван скачок цен на топливо. Путин ответил, что причина роста в стремлении нефтяных компаний заместить за счет россиян выпадающие доходы от продажи дорожающей нефти.

Стоимость бензина и дизтоплива растет с начала года, в апреле-мае скачок цен был особенно резким. За неделю с 28 мая по 1 июня средняя стоимость литра бензина в России выросла почти на 1 рубль.

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