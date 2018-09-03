За дорогой хлеб будут карать

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила, что будет выносить предупреждения чиновникам за заявления о возможном росте цен на хлеб. Об этом рассказала начальник управления службы по контролю за агропромышленным комплексом Анна Мирочиненко, передает ТАСС.

«Что касается заявлений должностных лиц о возможном повышении цен, в настоящее время ФАС России рассматривает возможность выдачи предостережения по данному факту», — сказала Мирочиненко.

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Вместе с тем ФАС направит письмо своим территориальным управлениям с поручением следить за соблюдением антимонопольного законодательства на рынке хлеба.

Минсельхоз, в свою очередь, заявил, что в 2018 году в России не должно быть дефицита хлеба в связи с высоким урожаем. По данным министерства, рост цен в 2018 году составил 1,8 процента.

В конце августа ФАС объявила, что вынесет предупреждение главе Российского топливного союза Евгению Аркуше, который до этого направил письмо в администрацию президента и сообщил о возможном росте цен на бензин.

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