Беременным в СИЗО урезали рацион

Беременным женщинам, кормящим матерям и несовершеннолетним, которые находятся в СИЗО, урезали рацион. Как сообщал ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников, сведения об сокращении рациона поступили от заключенных. «Поступили обращения от женщин из СИЗО-6, что им отменили добавки с апреля», — уточнил он, сообщает «Коммерсантъ».

Во ФСИН объяснили, что это было сделано на основании апрельского постановления правительства. Документ, о котором идет речь, вносит изменения в постановление о нормах питания задержанных и осужденных, находящихся в СИЗО и ИВС. В частности, ликвидируются так называемые добавки к нормам питания. Ранее несовершеннолетним полагалось по 15 граммов сыра и масла, а также 10 граммов сахара в сутки. Женщины получали дополнительно два куска хлеба, стакан молока, 100 граммов овощей, 50 граммов мяса, 40 граммов масла, 50 граммов творога, горсть сушеных фруктов и яйцо в день.

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Детский омбудсмен Анна Кузнецова намерена потребовать от ведомства объяснений. «Независимо от местонахождения и обстоятельств дети должны получать весь необходимый рацион, это их законное право», — подчеркнула она.

В СПЧ новые нормативы питания назвали неожиданностью, передает ТАСС. «Мы не знали об этих изменениях в нормативном акте, мы очень удивлены, — сказал глава организации Михаил Федотов. — Дополнительное питание для беременных и несовершеннолетних надо не только сохранять, но для несовершеннолетних увеличить, приравняв его к нормам питания в воспитательных колониях, которые выше, чем в СИЗО».

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