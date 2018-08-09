Россия научилась экспортировать

Несырьевой неэнергетический экспорт России в первой половине 2018 года вырос на 23 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом рассказал глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев. Его слова передает газета «Известия».

По данным чиновника, лидерами по зарубежным поставкам продукции стали металлургическая, продовольственная отрасли, а также производство лесобумажных товаров. Общий объем несырьевого экспорта по итогам первого полугодия достиг 70 миллиардов рублей.

Немалую роль сыграл прошлогодний рекордный урожай пшеницы — 134,1 миллиона тонн зерна. Благодаря ему, за рубеж удалось отправить зерна на 3,2 миллиарда долларов (рост на 1,4 миллиарда).

Положительная динамика, по словам Слепнева, наблюдается 20-й месяц подряд. Помимо этого, удалось добиться диверсификации поставок: географической и номенклатурной. Однако доля несырьевого экспорта в общем объеме зарубежных контрактов по-прежнему составляет всего 33 процента.

В «майском указе» президента России Владимира Путина содержится положение о необходимости удвоения несырьевого экспорта к 2024 году — до 450 миллиардов долларов в год.

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