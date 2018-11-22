Россиян предупредили о росте цен на продукты

Наиболее популярные продукты питания с нового года ждет подорожание. К такому выводу пришли эксперты Аналитического центра при правительстве, которые спрогнозировали динамику цен на основные продукты питания, сообщают «Известия».
Издание попросило центр спрогнозировать цены на социально значимые товары: свинину, хлеб, сахар, молоко и яйца. По оценкам экспертов, эти товары подорожают в 2019 году в диапазоне от четырех до десяти процентов, что значительно превышает прогнозируемую инфляцию по итогам года.
В частности, молоко вырастет в цене на 6,1 процента, хлеб и хлебобулочные изделия — на 5,9 процента, свинина — на 4,3 процента, яйца — на 4,2 процента. Данные оценки отражены в консервативном сценарии, то есть не учтены возможные перепады цен на сырье, рост зарплат и колебания прибылей компаний.
«Несмотря на сохранение льготной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в 10 процентов для социально значимых продуктов питания, повышение цен на них в ближайшей перспективе все же произойдет», — рассказала эксперт центра Анастасия Сысоева.
По ее словам, рост цен вызван больше косвенными факторами — ростом НДС на сопутствующие производству продовольствия товары.
Для многих россиян цены на продукты уже являются значительным вызовом. Около трети россиян регулярно экономят на еде, а к черте бедности так или иначе относит себя почти половина населения России.