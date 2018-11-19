Сосиски и колбаса могут серьезно подорожать

Акциз на продукты переработки красного мяса (колбаса, сосиски и бекон) может вырасти на 30 процентов, составив более 160 рублей на один килограмм. Документ, подписанный 17 ноября членом совета Дарьи Халтуриной, был направлен в Минтруд. Об этом «Известиям» сообщили в Экспертном совете при правительстве России.

Отмечается, что, если инициатива будет одобрена, средняя цена докторской колбасы может вырасти с 600 рублей до 760 рублей за килограмм. Вырученные от поднятия акциза деньги необходимо направить на снижение цен продуктов здорового питания, например, на орехи, бобовые, овощи, зелень и фрукты, считают эксперты. Предполагается, что эта мера позволит приучить россиян к здоровому питанию и увеличить продолжительность жизни.

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Эксперт Минздрава Татьяна Зубкова напомнила, что в колбасных изделиях содержатся канцерогены, которые повышают риск возникновения рака. Она указала, что из-за потребления продуктов переработки красного мяса растет риск ишемической болезни сердца, инсульта и сахарного диабета 2-го типа.

По ее словам, продажу колбасы стоит регулировать так же, как и другие канцерогены (например, алкоголь и сигареты — прим. «Ленты.ру»). В пресс-службе Минздрава заявили, что ведомство поддерживает ограничения, но конкретные меры еще обсуждаются.

В сентябре россиян предупредили о росте цен на колбасу на 2-10 процентов в следующем месяце. Подорожание спровоцировал рост цен на сырье, который составил до 40 процентов.

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