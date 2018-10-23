В «Докторской» колбасе не нашли кошек и бумагу

Произведенная в России «Докторская» колбаса отвечает требованиям качества и безопасности. Об этом говорится в сообщении организации «Роскачество».

Специалисты проверили 40 марок колбасы по 70 показателям. Организация отметила продукцию торговых марок «Агрокомплекс», «Балахоновский мясокомбинат», «МясновЪ», «Пит-Продукт» (ООО «Пит-Продукт»), «Ромкор», «Снежана» и «Фамильные колбасы» как опережающую стандарты «Роскачества».

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Все образцы соответствовали стандартам по микробиологическим показателям. Помимо этого, в колбасе не выявили наличие тяжелых металлов, радионуклидов и ГМО. Также оказался развенчан миф о бумаге и кошках с собаками в составе «Докторской» — посторонний генетический материал обнаружен не был, за исключением торговых марок «Егорьевская» и «Царицыно», где было найдено не указанное в составе куриное мясо.

Состав докторской колбасы прописан в ГОСТе. В ней должны содержаться свинина, говядина, куриные яйца, коровье молоко. Прописано также содержание белков и жиров и пищевая ценность.

6 сентября Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел свое исследование качества «Докторской». По итогам в черный список попала колбаса «Мясного дома Бородина». «Велком» обозначен как товар с замечаниями. Колбасы «Дымов», «Клинский» и «Еремкина Татьяна» признаны безопасными и соответствующими ГОСТу.

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