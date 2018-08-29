Названа лучшая кабачковая икра

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование качества кабачковой икры. Копия результатов имеется в распоряжении «Ленты.ру».

В рамках исследования была изучена кабачковая икра шести марок: «Дядя Ваня», Bonduelle Expert, «Верес», «Скатерть-самобранка», «Пиканта» и «Вкусвилл».

Икра проверялась по двум главным показателям: массовой доле сухих веществ и содержанию нитратов. Первый показывает, сколько кабачков содержится в икре. Действующие стандарты предписывают, что их должно быть не меньше 19 процентов, и пять из шести исследованных образцов соответствуют им. Только в икре «Верес» массовая доля сухих веществ оказалась равна 18,6 процента.

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«Так как данный продукт изготавливается из овощей, в лаборатории проверили содержание пестицидов, микотоксина патулина и нитратов. Пестициды и микотоксин патулина выявлены не были, а вот с нитратами ситуация обстоит иначе», — говорится в исследовании.

По нынешним правилам, предельно допустимое содержание нитратов в кабачках и продуктах из них — 400 миллиграммов на килограмм. Нитраты опасны тем, что, попадая в организм, превращаются в нитриты, а они, в свою очередь, снижают переносимость кислорода кровью.

Только в икре «Скатерть-самобранка» содержание нитратов укладывается в норму — 317 миллиграммов на килограмм. В остальных марках выявлено серьезное превышение.

«По результатам экспертизы только одну икру можно рекомендовать к покупке: «Скатерть-самобранка». Незначительные изъяны в консистенции и цвете не сильно влияют на вкусовые качества», — резюмируют авторы исследования.

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