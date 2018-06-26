Названы лучшие марки зефира в шоколаде

Экспертный центра Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование качества зефира в шоколаде шести брендов. Копия результатов имеется в распоряжении «Ленты.ру».

В рамках исследования изучались марки «Шармэль», «Лянеж», «Сладкие истории», «Каждый день», «Полет», «Тверской кондитер». Лучшим зефиром в шоколаде была признана продукция бренда «Шармэль».

Возглавить рейтинг она смогла благодаря шоколадной глазури. «Все остальные зефиры покрыты кондитерской глазурью на основе заменителей масла какао. Для большинства участников теста это не является нарушением, поскольку в маркировке они все использовали формулировки "в кондитерской глазури", "глазированный", "в темной глазури"», — говорится в сообщении «Росконтроля».

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Производитель «Сладких историй» назвал свой товар «зефиром в шоколадной глазури», за что оказался в черном списке «Росконтроля». Также замечаний удостоился производитель бренда «Полет», который на своей этикете указал цельное молоко, однако экспертиза не нашла его в составе зефира.

Помимо глазури, эксперты оценивали качества самого зефира. Здесь лидером снова стал образец бренда «Шармэль», на втором месте оказался зефир марки «Полет», который эксперты назвали самым фруктовым — за самую высокую долю фруктового сырья. «Впрочем и остальные образцы вписались в существующий норматив», — отмечает «Росконтроль».

По итогам исследования в черный список отправили только зефир марки «Сладкие истории», бренд «Полет» попал в список с замечаниями из-за несоответствия состава заявленному на этикетке. Лучшим был признан «Шармэль», у остальных марок серьезных нарушений выявлено не было.

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