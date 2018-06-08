Названы опасные марки рыбы

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» проанализировал пять брендов замороженного филе трески. В выборку попала рыба марок Agama, «Бухта изобилия», Borealis, «ВкусВилл» и «Штурман КФ». Копии исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Опасными для здоровья были названы две марки трески — Agama и «Бухта изобилия». Их объединяет один и тот же производитель — ООО «Рыбные Мануфактуры Мурманск». Эксперты «Росконтроля» отмечают, что у первой марки показатель микробной обсемененности мезофильной микрофлорой превышен в два раза, а у «Бухты изобилия» — в 1,6 раза.

Рыба этих марок отправлена в «черный список» организации.

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«Судя по органолептическому анализу, не исключено, что в филе под маркой Agama добавили фосфаты. Этот образец вызвал мыльное, щелочное ощущение во рту», — отмечает ведущий эксперт организации Дамир Ярлушкин. Он пояснил, что фосфаты удерживают влагу, таким образом производитель увеличивает массу продукта, продавая ее дороже.

В «Росконтроле» отмечают, что внешне филе трески должно быть чистым, целым, без деформаций и заморожено поштучно. Ледяная глазурь необходима для сохранения пищевых качеств и свежести, однако, согласно санитарным правилам и техническому регламенту, глазури не должно быть больше пяти процентов от массы рыбы.

Наивысшую оценку при экспертизе получила треска марки Borealis, которая вызвала наименьшее число замечаний.

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