Стала известна доля поддельного сливочного масла

Роскачество совместно с Роспотребнадзором и Россельхознадзором провело исследование российского рынка сливочного масла, в результате которого выявило, что почти 14 процентов всей производимой продукции является фальсификатом. Об этом сообщает ТАСС.

В исследовании Роскачества приняли участие 82 торговые марки масла жирностью 72,5 процента, и в 10 из них были найдены растительные жиры. Речь идет о таких брендах, как «Аппетитно круглый год», «Буденновскмолпродукт», «Волжаночка», «Крестьянское из Башкирии», «Лав продукт», «Серышевский», «Сулимовское», «Сулимовское «Башкирское», «ТД Сметанин» и «То, что надо».

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Также по итогам испытаний, проходивших по 23 показателям качества и безопасности, в масле восьми брендов выявлено превышение микробиологических показателей — дрожжи, плесень, кишечная палочка. В целом различного рода нарушения обнаружены в четверти продаваемого в России сливочного масла.

В то же время результаты исследования показали, что 53 из 82 исследуемых товаров полностью соответствуют установленным требованиям, из них 19 брендов признаны товарами повышенного качества.

Ранее некоммерческая организация «Росконтроль» провела исследование сливочного масла и установила, что продукты только пяти брендов могут называться маслом высшего сорта. Масло еще двух марок оказалось опасным — в нем нашли бактерии группы кишечной палочки.

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