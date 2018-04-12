Названы марки самой плохой сметаны

Роскачество провело исследование сметаны жирностью 20 процентов от 50 популярных в России брендов и выяснило, чью продукцию покупать не стоит. Рейтинг опубликован на сайте организации.

Эксперты подчеркивают, что из всех исследований молочной продукции это стало «самым позитивным». Так, сметана 42 брендов признана безопасной и отвечающей стандартам, 36 из них эксперты признали товаром повышенного качества.

Первые позиции в рейтинге Роскачества занимает сметана «Простоквашино», «Брест-Литовск», «Бежин луг», «Амка» и «Ростагроэкспорт».

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Разочаровала экспертов продукция восьми брендов: «Вологодское лето», «СФЕРМ», «Добрая буренка», «Зеленый берег», «Пестравка», «Молочные продукты Пушкиногорья», «Юрьевская буренка» и «Давлеканово». Последнюю в Роскачестве отказались назвать сметаной, так как в ней обнаружены растительные жиры.

С января 2019 года такой продукт будет именоваться «молокосодержащим продуктом с заменителем молочного жира, произведенным по технологии сметаны».

В остальных некачественных образцах обнаружили повышенное содержание дрожжей, консерванты, крахмал и плесень. В продукции не нашли следов тяжелых металлов, радионуклидов, генетически модифицированных источников, пестицидов и патогенных микроорганизмов.

Ранее Роскачество провело исследование 36 брендов кефира и нашло в некоторых образцах плесень и кишечную палочку. Также в конце марта организация проверила нарезные батоны и обнаружила картофельную болезнь в хлебобулочных изделиях трех торговых марок.

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