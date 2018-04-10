Названы марки опасного слоеного теста

Некоммерческая организация «Росконтроль» провела исследование замороженного слоеного бездрожжевого теста и осталась недовольна качеством продукта. Об этом сообщается на сайте организации.

В рамках исследования проверили образцы теста шести марок: «Хлебный дом/Звездное», «Каждый день», «Талосто/Без хлопот», «Семейные секреты», «Черемушки/Алго» и «Морозко». Товарам последних четырех марок были сделаны замечания. «Образцы "Черемушки/Алго" и "Морозко" к покупке не рекомендованы: они содержат не указанные в маркировке модифицированные масла», — говорится в сообщении организации.

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Как пояснили эксперты, в образцах этих брендов нашли высокое содержание трансжиров. У всех проверенных образцов на упаковке указана неверная информация об уровне жира в продукте. Также в «Росконтроле» обнаружили, что количество слоев теста не соответствует заявленному на упаковке.

Так, у продукта под марками «Талосто/Без хлопот» и «Семейные секреты», которые производит ООО «Талосто-продукты» из Санкт-Петербурга, на упаковке заявлено 256 слоев. Однако при проверке выяснилось, что в тесте этих марок 15 и 23 слоя соответственно. В образцах теста этих марок также обнаружили дрожжи, хотя продукт заявлен как бездрожжевой.

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