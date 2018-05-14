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Роспотребнадзор назвал процент фальсификата в молочной продукции

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Роспотребнадзор провел исследования молочных продуктов, в ходе которых определился процент фальсификации в молоке и твороге. Об этом говорится на сайте ведомства.

Исследования проводились в отношении творога (9 процентов жирности), питьевого молока (3,2 процента) и 72,5-процентного сливочного масла. Всего было изучено около 250 федеральных и региональных брендов.

Результаты показали, что подавляющее большинство проб молока и сливочного масла соответствуют всем обязательным требованиям (72 пробы молока из 90 отобранных, 53 сливочного масла из 82 отобранных). В категории «творог» выявлено несоответствие по микробиологическим показателям.

Превышение количества антибактериальных веществ было обнаружено в 5 пробах молока, 9 творога и 2 сливочного масла. При этом ни в одной пробе молочной продукции не выявлено патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл или листерий, токсичных элементов и радионуклидов.

«Фальсификация немолочными жирами выявлена в 8 пробах молока из 90 отобранных, в 6 пробах творога из 73 отобранных, то есть не превышает 8 процентов. Таким образом, информация о массовой фальсификации молочной продукции растительными жирами не подтверждается», — резюмирует ведомство.

12 апреля Роскачество провело исследование сметаны жирностью 20 процентов от 50 популярных в России брендов. В итоге сметана 42 брендов признана безопасной и отвечающей стандартам, 36 образцов эксперты признали товаром повышенного качества.

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