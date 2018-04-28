Россия и Белоруссия доверят цены на молоко одному трейдеру

Россия и Белоруссия могут создать единый трейдер для поставок молока и молочной продукции на российский рынок. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза России.

«В результате переговоров были достигнуты договоренности по объемам большинства товарных позиций. Вопрос по оставшимся станет темой последующих консультаций, как и вопрос о создании единой компании-трейдера, которая будет осуществлять все поставки из Республики Беларусь и контроль за качеством и ценой продукции», — отметили в ведомстве.

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Директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков аграрно-промышленного комплекса Минсельхоза Анатолий Куценко на встрече с белорусской стороной заявил о необходимости выработки совместной методологии регулирования объемов и цен на молочную продукцию. Такие действия позволят ограничить доступ на рынок сыроподобных товаров, изготовленных с применением растительных жиров, подчеркнул он.

«Россия вышла на тот уровень потребления, когда вопрос качества начинает опережать вопрос цены. Нам необходимо восстановить доверие потребителя к рынку молочной продукции, только так мы сможем восстановить и спрос производителя молокоемких продуктов на сырое молоко», — сказал Куценко.

24 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия развязывает торговые баталии, запрещая поставлять на российскую территорию некоторые белорусские товары.

В начале месяца глава Минсельхоза России Александр Ткачев рекомендовал Белоруссии искать новые рынки сбыта молока, поскольку российские власти намерены на 90 процентов заполнить внутренний рынок отечественной продукцией.

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