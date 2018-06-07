Названо самое некачественное молоко

Роскачество совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором по поручению правительства России изучило рынок пастеризованного молока с жирностью 3,2 процента и выше и представило результаты исследования. Рейтинг самой лучшей продукции размещен на сайте организации.

Всего исследовались образцы 16 торговых марок молока, произведенных в Центральном федеральном округе и в Белоруссии. В 12 из них нарушений не обнаружено.

В четверти образцов обнаружены нарушения: наличие растительных жиров, антибиотиков, снижение жирности и другие нарушения по качеству товара. Причем, как правило, у молока одной торговой марки было не одно, а сразу несколько нарушений.

В топ-5 вошли молоко Parmalat, «Экомилк», «Вкуснотеево», «Молоко нашей дойки» и Globus. Лидерами «антирейтинга» оказались «Лакомо», «36 копеек», «Народное».

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