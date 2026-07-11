Рэпер Дрейк поставил миллион долларов на победу Макгрегора в бою с Холлоуэем

Дрейк поставил миллион долларов на победу Макгрегора в бою с Холлоуэем на турнире UFC

Рэпер Дрейк сделал крупную ставку на победу ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора над американцем Максом Холлоуэем. Об этом он сообщил в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнитель поставил 1 миллион долларов. В случае верного прогноза Дрейк пополнит счет на 2,85 миллиона долларов.

«Мак вернулся? Тот самый парень, пьющий Proper Twelve, носящий сшитые на заказ костюмы, катающийся на яхте Lambo, с дубайским загаром, который когда-то держал оба пояса в руках... Больше ни слова», — написал Дрейк.

Макгрегор проведет бой против Холлоуэя на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США) 12 июля. Ирландец не выступал в промоушене с 2021 года.