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11:48, 11 июля 2026Спорт

Рэпер Дрейк поставил миллион долларов на победу Макгрегора в бою с Холлоуэем

Дрейк поставил миллион долларов на победу Макгрегора в бою с Холлоуэем на турнире UFC
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mark J. Rebilas-Imagn Images / Reuters

Рэпер Дрейк сделал крупную ставку на победу ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора над американцем Максом Холлоуэем. Об этом он сообщил в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнитель поставил 1 миллион долларов. В случае верного прогноза Дрейк пополнит счет на 2,85 миллиона долларов.

«Мак вернулся? Тот самый парень, пьющий Proper Twelve, носящий сшитые на заказ костюмы, катающийся на яхте Lambo, с дубайским загаром, который когда-то держал оба пояса в руках... Больше ни слова», — написал Дрейк.

Макгрегор проведет бой против Холлоуэя на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США) 12 июля. Ирландец не выступал в промоушене с 2021 года.

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