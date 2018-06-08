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В Кремле похвастались реанимацией советского пломбира

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Торговый дом «Кремлевский» Управления делами президента России объявил о выпуске шести видов мороженого, среди них — пломбир «кремлевский», сообщает ТАСС.

«Пломбир изготовлен по заказу Торгового дома "Кремлевский" и имеет маркировку "Выбор Кремля"», — сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Крылова. Производителя нового мороженого определили исходя из его возможности максимально точно воспроизвести оригинальный советский рецепт, уточнила она.

При производстве пломбира были «объединены лучшие традиции советского производства и современные технологии», отметила Крылова. Мороженое выпускается по оригинальному рецепту 1950-х годов прошлого века и соответствует как ГОСТ 117-41 1941 года, так и современному ГОСТ 31457 2012 года.

«Выбором Кремля» стали обычный пломбир в вафельном стаканчике, шоколадный пломбир в вафельном стаканчике, пломбир в сахарном рожке, пломбир с вишневым вареньем в сахарном рожке, пломбир крем-брюле в сахарном рожке и пломбир эскимо. «В составе только натуральные ингредиенты — цельное и сгущенное молоко, сливки, сливочное масло, сахар, агар-агар и ванилин» — отметила Крылова.

«Кремлевский» пломбир можно купить в кафе, подведомственных Управлению делами, а также в крупных торговых сетях.

Торговый дом «Кремлевский» создан в 2000 году. Предприятие является правообладателем 85 товарных знаков, включающих слово «Кремлевский» и производные словосочетания.

По версии «Росконтроля», сейчас самым вкусным российским мороженым может считаться «Золотой стандарт».

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