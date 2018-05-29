В популярном мороженом обнаружили крахмал и кишечную палочку

Эксперты проверили 34 самые популярные в России марки пломбира и в трети из них нашли нарушения. Об этом сообщается в материалах Роскачества.

Только три вида пломбира превышали по качеству действующие ГОСТы — это продукция «Русского холода» из Московской области, томского «Эскимоса» и «Вологодского пломбира».

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Нарушения зафиксированы в 12 марках пломбира. В продукции под маркой «Белое золото» (Ленинградская область) и «Бодрая корова» (Белгородская область) обнаружены растительные жиры. «Это мороженое не может считаться пломбиром, это фальсификат», — констатируют в Роскачестве. Также пломбиром не имеет право называться мороженое «Ваш пломбир» и «Мороженое от Деда Мороза», так как жира в обоих продуктах 11,5 процента.

В составе мороженого «Как было» и «Сибхолод» (оба из Омской области) не указан крахмал. В мороженом «Артек» (Вологодская область) и «Волгоградский пломбир» (Волгоградская область) выявлены бактерии кишечной палочки. Антибиотик левомицетин нашли в мороженом «Волгоградский пломбир», антибиотики тетрациклиновой группы — в пломбире «Липецкое».

Фактическая масса нетто пломбира «Село Зеленое» (Пермский край) составила 267 граммов при заявленных 280 граммов. В пломбирах «Золотой стандарт» (Омская область) и «Как раньше» (Санкт-Петербург) зафиксированы превышения по кислотности. Скорее всего, для их изготовления использовалось несвежее молоко.

Проверка проводилась в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Татарстане, Белгородской, Волгоградской, Вологодской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Свердловской и Томской областях, Краснодарском, Пермском, Приморском и Ставропольском краях.

По версии «Росконтроля» самым вкусным российским мороженым может считаться «Золотой стандарт».

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