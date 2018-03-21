Любимое мороженое Путина вышло в лидеры рынка

Кубанская группа компаний «Ренна», которая является производителем мороженого под брендом «Коровка из Кореновки», вышла на второе место в России по продажам продукта. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на данные Nielsen.

Материалы по теме Вкусно без обязательств Политические обеды без лишних формальностей

Речь идет о продажах порционного мороженого в стаканчиках, брикетах и эскимо. По итогам 2017 года (с октября 2016-го по октябрь 2017-го) группа увеличила долю на рынке на 2,3 процентного пункта — до 8,9 процента. В результате «Ренна» оттеснила на третье место в рейтинге крупнейших продавцов продукта — совместное предприятие швейцарской Nestle и британской R&R «Фронери» (мороженое «48 копеек», Extreme). На первом месте остался англо-голландский концерн Unilever («Золотой стандарт», «Магнат», Cornetto).

В Союзе мороженщиков России сообщили, что кубанская группа компаний «Ренна» является одним из лидеров России по производству мороженого, однако не уточнили ее долю, отмечает газета.

Мороженое бренда «Коровка из Кореновки» дважды отмечал президент России Владимир Путин. Летом 2017 года в ходе авиасалона МАКС в подмосковном Жуковском глава государства попробовал пломбир в стаканчике этого производителя и на вопрос журналистов, вкусное ли мороженое, сказал, что рекомендует его.

В марте 2018 года глава государства посетил Национальный центр зерна имени Лукьяненко в Краснодаре, где во второй раз отметил, что мороженое Кореновского комбината «самое вкусное».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!