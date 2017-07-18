Песков рассказал о повторном походе министров за мороженым

Министры и промышленники, которых президент России Владимир Путин угостил мороженым во время посещения авиасалона МАКС-2017, повторно возвращались к лотку с десертом, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова во вторник, 18 июля, приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Путин заплатил деньги за мороженое, мороженое брали многие на эти деньги», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, почему Путин и глава Ростеха Сергей Чемезов отдали продавцу несколько тысяч рублей.

Песков также рассказал, что гости повторно подходили к лотку с мороженым во время показательных полетов. Он согласился с шуткой журналистов, что президент открыл своеобразную кредитную линию в ларьке. «Можно так сказать», — ответил Песков.

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«И пригласил всех сопровождающих воспользоваться этой кредитной линией, что они и сделали с огромным аппетитом», — добавил пресс-секретарь президента.

Ранее во вторник, осматривая экспозицию авиасалона МАКС-2017, глава государства в сопровождении членов кабмина и руководства промышленных предприятий подошел к палатке с мороженым. Он расплатился за десерт тысячной бумажкой, и предложил угостить министров на сдачу. Чемезов в свою очередь протянул продавщице пятитысячную купюру. На видеоролике видно, как гости разобрали мороженое.

Дмитрий Песков и глава Минпромторга Денис Мантуров выбрали себе рожок «Коровка из Кореновки», министр транспорта Максим Соколов, также как и президент, предпочел пломбир в стаканчике за 60 рублей. Зампред российского правительства Дмитрий Рогозин не стал есть мороженое, которым президент угостил присутствующих, объяснив отказ диетой.