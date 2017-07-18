Рогозин объяснил отказ от предложенного Путиным мороженого

Зампред российского правительства Дмитрий Рогозин не стал есть мороженое, которым президент Владимир Путин угостил членов присутствовавшей на авиасалоне МАКС-2017 делегации правительства, из-за нежелания поправиться. Его слова приводит РИА Новости во вторник, 18 июля.

«Я считаю, что мороженое — это очень вкусный продукт, но моя задача, как бывшего профессионального спортсмена, — не набирать вес», — так он ответил на вопрос о том, почему он отказался от десерта. Вице-премьер добавил, что «другим, более стройным и молодым, положено есть мороженое».

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Осматривая экспозицию авиасалона, который открылся в Жуковском во вторник, глава государства в сопровождении многочисленной делегации из членов кабмина и руководства промышленных предприятий подошел к палатке с мороженым. «Чем угостите?» — поинтересовался Путин у продавщицы. Узнав ассортимент, президент остановил свой выбор на вологодском пломбире в стаканчике. Президент расплатился тысячной купюрой, а на сдачу купил лакомство сопровождавшим его чиновникам.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков и глава Минпромторга Денис Мантуров выбрали себе рожок «Коровка из Кореновки», министр транспорта Максим Соколов, также как и президент, предпочел пломбир в стаканчике за 60 рублей.

Владимир Путин традиционно покупает мороженое на международном авиакосмическом салоне МАКС. В сентябре 2016 года он также подарил коробку с этим десертом председателю КНР Си Цзиньпину.