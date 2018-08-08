Названа худшая сметана

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование качества сметаны жирностью 15 процентов. Копия результатов имеется в распоряжении «Ленты.ру».

В рамках исследования эксперты изучили сметану марок «Простоквашино», «Останкинское», «Углече поле», «Милава», «Ростагроэкспорт», President и «Благода».

Ни одна из них не соответствует требованиям и не рекомендуется к покупке. «В списке товаров с замечаниями оказалось "Углече поле" из-за добавленных фосфатов и замечаний к органолептическим показателям. Остальные образцы занесены в черный список Росконтроля», — говорится в исследовании.

Сметана «Ростагроэкспорт» была признана опасной для здоровья из-за наличия в ней кишечной палочки. Остальные образцы вообще не являются сметаной, поскольку содержат в себе загустители. «Сметана — продукт традиционный, и согласно техническому регламенту она имеет строго определенный состав. Каждый "лишний" ингредиент превращает ее в фальсификат», — отмечают авторы исследования.

Кроме того, во всех образцах были обнаружены фосфаты. Добавлять их не запрещено, но эту информацию нужно обязательно указывать на упаковке, чего не было сделано.

В сметане «Простоквашино», «Милава» и President обнаружен каррагинан, в образцах «Простоквашино», «Милавы», President, «Останкинского» и «Благоды» — крахмал. Вместе с тем, ни один из проверенных брендов не добавляет в свою продукцию консерванты, и все участники, кроме «Благоды», соответствуют требованиям ГОСТа.

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