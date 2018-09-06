Названа самая вкусная докторская колбаса

Экспертный центр Союза потребителей (Росконтроль) провел исследование качества докторской колбасы. Копия результатов имеется в распоряжении «Ленты.ру».

В рамках исследования была изучена колбаса пяти марок: «Дымов», «Велком», «Клинский», «Еремкина Татьяна» и «Мясной дом Бородина».

Состав докторской колбасы прописан в ГОСТе. В ней должны содержаться свинина, говядина, куриные яйца, коровье молоко. Прописано также содержание белков и жиров и пищевая ценность.

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В исследованных образцах эксперты нашли нарушения. Так, в колбасе «Велком» и «Мясного дома Бородина» содержание белка оказалось меньше минимально допустимого значения в 12 граммов. К тому же, последний бренд использует углеводный растительный компонент, не указанный в составе.

Во всех марках реальная пищевая ценность расходилась с указанной на упаковке. При этом все образцы соответствуют стандартам по микробиологическим и физико-химическим показателям.

Также был проверен вкус колбасы. У «Дымова» обнаружили вяжущий привкус, а у «Еремкиной Татьяны» — недостаточно выраженный аромат пряностей.

По итогам исследования в черный список «Росконтроля» попала колбаса «Мясного дома Бородина». «Велком» обозначен как товар с замечаниями. Колбасы «Дымов», «Клинский» и «Еремкина Татьяна» признаны безопасными и соответствующими ГОСТу.

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