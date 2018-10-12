В Москве уничтожили рекордную партию санкционных сыров и колбас

В Москве уничтожено 5,5 тонны мясных и молочных продуктов, запрещенных к ввозу на территорию России, сообщается на сайте Росселхознадзора.

Санкционная продукция была обнаружена на одном из столичных складов во время проверки 11 октября. Большую ее часть — 3,9 тонны — составили 72 сорта сыров из Великобритании, Дании, Германии, Италии, Испании, Франции и Нидерландов. Еще 1,5 тонны весили 30 сортов колбасы из Испании и Италии. Также нашлось 12 килограммов охлажденной говядины из США.

Все это отвезли на специальный полигон отходов в Московской области. Там 12 октября сыры утилизировали «механическим способом», а мясную продукцию сожгли.

За три года с момент введения продуктового эмбарго Россельхоз уничтожил более 26 тысяч тонн санкционных продуктов. Большую их часть составила растительная продукция, например, польские яблоки и турецкие помидоры.

Согласно президентскому указу от 2015 года, в Россию запрещено ввозить многие виды продуктов питания из Евросоюза, США, Австралии, Канады и других стран, которые ввели антироссийские санкции. При пересечении границы эти товары должны уничтожаться.

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