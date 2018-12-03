Власти приготовились к повышению цен на хлеб

Правительство России дало поручение региональным властям сформировать запас зерна, чтобы не допустить роста цен, пишет РБК.

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По данным издания, поручение дал вице-премьер Алексей Гордеев, отвечающий за агропромышленный комплекс, после совещания с главой Российского союза пекарей (РСП) Валерием Чешинским.

Особое внимание Гордеев призвал уделить «социальным видам хлебам»: батону и буханке, которые пользуются повышенным спросом у населения. Чешинский, в свою очередь, заверил, что участники рынка уже принимают все необходимые меры для сдерживания цен, но добавил, что рассчитывает на финансовую помощь государства.

В октябре два производителя хлеба из Красноярска предупредили о скором росте цен на 12 процентов. Власти опровергли это, а глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что для этого в стране нет условий.

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