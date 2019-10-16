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У поившей детей психотропным препаратом российской опекунши изъяли воспитанников

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В Алтайском крае изъяли шестерых детей из приемной семьи, в которой опекунша издевалась над ними, поила психотропным препаратом и плохо кормила. Об этом сообщается на сайте краевого управления Следственного комитета России (СКР).

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а»,«г» части 2 статьи 117 УК РФ («Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего») и статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Следователи также проверят работу органов опеки.

14 октября агентство Regnum сообщило, что в деревне Старокопылово опекуны шестерых детей издевались над ними, заставляли работать за еду, били и поили психотропным препаратом. По словам одного из детей, рассказавших об издевательствах, у опекунов были родственные связи с сотрудниками опеки, поэтому там не предпринимали никаких действий. Дети рассказали, что их поили препаратом «Неулептил», после которого им хотелось спать. Утром они просыпались «как зомби» без чувств и в упадке сил. Врачу опекунша говорила, что дети плохо себя ведут, поэтому он выписывал ей этот препарат. 15 октября СКР начал проверку.

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