Российская опекунша поила детей психотропами и заставляла «зарабатывать» еду

В Алтайском крае Следственный комитет начал проверку информации о том, что в деревне Старокопылово опекуны шестерых детей издевались над ними, заставляли работать за еду, били и поили психотропным препаратом. Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства.

14 октября агентство Regnum опубликовало рассказ двоих из опекаемых детей, 17-летнего Алексея и 15-летней Лили. По словам Алексея, он и трое его братьев и сестер попали в семью четыре года назад. Его сестре Наташе тогда было 11 лет, брату Сереже — шесть, и еще одной сестре Даше — пять лет. На тот момент в семье проживали еще двое приемных детей — Лиля и ее 10-летний брат Максим. Как рассказал Алексей, в тот день опекунша заставила других детей издеваться над Лилей за то, что она забыла снять после сушки постиранное белье. По его словам, женщина и в дальнейшем манипулировала детьми, настраивая их друг против друга.

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Алексей также рассказал, что опекуны покупали им новые вещи, но не разрешали их брать из-за того, что дети «не заслужили». Зимой они ходили в демисезонной одежде, которую также сами стирали. Они постоянно были заняты работой по дому, при этом им запрещали полоть и работать на грядках тяпкой, они носили воду из колонки, а также расчищали зимой дорогу, чтобы опекуны могли «купить им хлеб». Несмотря на то, что у опекунов был автомобиль, они не возили детей в школу. Чтобы попасть на автобус, детям надо было пройти до остановки и дожидаться транспорта.

Кроме того, детей плохо кормили — прием пищи был три раза в день, добавку получить было нельзя. Детям также нельзя было лежать на кроватях днем и заходить в дом без разрешения. Их также не отпускали гулять, а после единственной прогулки на Новый год устроили скандал. За провинности или плохие оценки их избивали, в том числе шлангом от стиральной машины. Опекунша также часто говорила детям, что их бросили, и они никому не нужны.

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Алексей и Лиля также рассказали, что детей поили препаратом «Неулептил», после которого им хотелось спать во время работы по дому, а наутро они просыпались «как зомби» без чувств и в упадке сил. Врачу опекунша говорила, что дети плохо себя ведут, поэтому он выписывал ей этот препарат.

Когда Лилю забрали в другую приемную семью, ее брата не отпустили с ней — опекунша пригрозила, что закроет обоих в психушку, если мальчик уедет. И Алексей, и Лиля заявили, что им не сообщили новый адрес опекунши, куда она перевезла их братьев и сестер. Представители опеки сказали Лиле «прижать свой хвост», если она не хочет неприятностей. Алексей предположил, что опека долгое время не вмешивалась в семью из-за родственных связей сотрудников с опекуншей.

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