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Россиянку захотели лишить опеки над внуком за сдачу его квартиры в аренду

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Здание Генеральной прокуратуры РФ

Жительницу Москвы, 62-летнюю Ирину Королеву, захотели лишить опекунства над внуком из-за того, что она сдала его квартиру в аренду — Нагатинский районный суд столицы обязал женщину отдать ребенка в детдом. Об этом сообщает RT.

Родители мальчика находятся в тюрьме. Отца посадили за убийство, мать — за создание наркопритона. Ребенка изъяли из семьи в 2017 году, когда полицейский увидел в окне квартиры раздетого мальчика. До этого семья вызывала беспокойство соседей, но органы опеки не реагировали. Королева убедила мать ребенка подарить свою квартиру сыну, после чего сделала там ремонт и сдала ее дальним родственникам за 6 тысяч рублей. Таким образом женщина хотела получить деньги на оплату услуг ЖКХ.

О том, что Королева сдает квартиру без согласия представителей соцзащиты, стало известно в 2018 году. Представители опеки утверждали, что таким образом женщина нарушила имущественные права ребенка, и потребовали согласовать договор аренды с ними. Основная претензия соцработников заключалась в том, что женщина берет слишком маленькую арендную плату за квартиру. При этом Королева не знала, что сироты не должны оплачивать ЖКХ. Кроме того, у органов соцзащиты нет к женщине других претензий.

Королева подрабатывает стоматологом, и в марте 2019 года она попросила проживающих в его квартире родственников присмотреть за ребенком пару часов. Об этом также узнала комиссия и обвинила женщину в том, что она оставила ребенка с незнакомыми людьми. В конце мая она должна была передать ребенка сотрудникам опеки, но не сделала этого, потому что купила путевки в Турцию ко дню рождения мальчика.

Сотрудники соцзащиты по району Царицыно написали заявление в полицию с требованием привлечь опекуна к уголовной ответственности по статье 127 УК («Незаконное лишение свободы»). После проведения проверки Нагатинский межрайонный следственный отдел по Москве вернул материалы дела в ОМВД по району Царицыно. Там приняли постановление об отказе в возбуждении дела.

В августе 2019 года Королева попыталась оспорить постановление о лишении опекунства. Сотрудники соцзащиты заявили, что женщина может использовать опеку в корыстных целях. Адвокат женщины Наталья Карагодина считает, что ситуация возникла из-за не объяснивших женщине юридические вопросы представителей опеки, хотя между ними заключен договор юридического сопровождения. Ирина Королева планирует обратиться в прокуратуру и в столичный аппарат уполномоченного по правам человека.

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