Россиянка в 21 год взяла под опеку шестерых детей и возмутила местную чиновницу

В Челябинской области 21-летняя местная жительница Кристина Евтушенко взяла под опеку шестерых детей после смерти родителей и бросила учебу, чтобы ее братьев и сестер не забрали в детский дом. У местной чиновницы из отдела опеки и попечительства появились претензии к девушке, которые она высказала в соцсети. Об этом сообщает Znak.

По информации издания, 2 октября в одной из местных групп во «ВКонтакте» появился пост некой Юлии Филипповой, которая назвала жизнь Евтушенко праздником и рассказала, что якобы постоянно видит девушку в близлежащем городе Карталы, а не в селе Елизаветопольское, где проживает семья. Она также посетовала, что Евтушенко выкладывает фотографии, на которых она «разодетая, расфуфыриная, с ногтями наращенными по метру, с ресницами, вся в золоте, в побрякушках» (орфография и пунктуация сохранены — прим. «Ленты.ру»). Издание уточняет, что после публикации поста аккаунт Филипповой был удален.

Фото: скришнот с сайта Znak 1 /4

Комментарий к записи оставила начальница отдела опеки и попечительства Карталинского муниципального района Светлана Пушкарская, подтвердив многое из написанного и уточнив, что чиновники планируют подобрать для детей приемную семью.

«С Кристиной неоднократно проводились беседы, предлагалась помощь, выносились предупреждения. Мы пытаемся сохранить детям семью. А вот опекун… Девушка игнорирует требования органа опеки. Если Кристина не изменит своего отношения к детям и исполнению обязанностей опекуна, встанет вопрос отстранения ее от обязанностей и отобрания детей», — написала чиновница (орфография и пунктуация сохранены — прим. «Ленты.ру»), назвав отношение Евтушенко к исполнению обязанностей опекуна ненадлежащими.

Уточняется, что пост и комментарии были удалены после звонка журналиста издания в Карталинское управление соцзащиты. Пушкарская заявила, что ее страницу взломали, сама же она не имеет никакого отношения к написанному. Она опровергла информацию о том, что детей планируют передать в другую семью. В отношении Пушкарской будет проведена служебная проверка.

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