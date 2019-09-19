Россиянин отказался от шестерых детей после насилия и угроз жены

В поселке Остер Смоленской области приемный отец шестерых детей отказался от опеки над ними из-за ссор с супругой, которая поднимала на него руку. Об этом сообщили в администрации Рославльского района, передает РИА Новости.

Выяснилось, что местный житель Александр Рыжиков в 2013 и 2014 годах взял на воспитание шестерых детей 2005-2010 годов рождения. Утверждается, что дети были опрятно одеты, ходили в школу, посещали кружки, а летом отдыхали в лагере. В 2018 году признаков проявления агрессии к детям выявлено не было.

Вечером 11 сентября 2019 года в отдел опеки и попечительства позвонил директор школы и сообщил, что ученица обратилась к нему за помощью. Девочка пожаловалась, что ее избила жена приемного отца Наталья Матвеенкова. Специалисты отдела опеки и полицейские выяснили, что в тот день Матвеенкова поссорилась с мужем, они ругались и дрались, после чего женщина избила ребенка.

12 сентября Рыжиков сам привез детей в больницу и оставил их в детском отделении, а также написал заявление с просьбой освободить его от обязанностей приемного родителя. 13 сентября было вынесено соответствующее постановление. Сейчас дети находятся в больнице, позднее их определят в специализированные учреждения.

Ранее издание Readovka сообщило, что жительница села Остер захотела убить восьмерых приемных детей. По данным издания, у женщины возникла беспричинная агрессия, во время которой она устроила «какую-то бойню». Старшая дочь смогла каким-то образом выкрасть у матери ружье и спрятать его. Отмечается, что незадолго до нападения на детей в больницу попал муж 63-летней женщины. Предположительно, это произошло из-за нападения супруги.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru