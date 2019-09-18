Россиянку заподозрили в желании расстрелять восьмерых приемных детей

Жительница поселка Остер в Рославльском районе Смоленской области захотела убить своих восьмерых приемных детей. Об этом сообщил портал Readovka со ссылкой на источник.

Собеседник портала рассказал, что семья переехала в поселок недавно. По его данным, у женщины возникла беспричинная агрессия, во время которой она устроила «какую-то бойню». Старшая дочь смогла каким-то образом спрятать и выкрасть у матери ружье.

Отмечается, что незадолго до нападения на детей в больницу попал муж 63-летней женщины. Предположительно, это произошло из-за нападения супруги.

Местные жители рассказывали, что дети жаловались на условия жизни в доме, сравнивая их с условиями в концлагере. Их якобы заставляли работать, плохо кормили и били. В региональном управлении МВД рассказали, что детей изъяли из семьи и поместили в больницу. Полиция проводит проверку.

Ранее в городе Димитровграде Ульяновской области 12 приемных детей пожаловались на опекуншу, которая не заботилась о них, плохо кормила и избивала за оплошности. Их поместили в реабилитационный центр, с детьми работают психологи.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru