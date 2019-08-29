В России дюжина приемных детей пожаловалась на морившую их голодом опекуншу

В городе Димитровграде Ульяновской области 12 приемных детей пожаловались на опекуншу, которая не заботилась о них, плохо кормила и избивала за оплошности. Об этом сообщил депутат городской думы Алексей Трифонов на своей странице во «ВКонтакте» со ссылкой на самих детей.

По словам Трифонова, в семье 15 детей. Они пожаловались, что их опекун Срудиева Г.К. регулярно нарушает их права и не пытается заботиться об их благополучии. Так, девочек якобы стригли налысо, чтобы не покупать шампуни от вшей, а ребенку с плохим зрением отказывали в покупке очков «в грубой форме». Дети также питались кашами и супами на воде, а опекунша запрещала брать пищу с ее стола. Кроме того, они донашивали друг за другом одежду, им не покупали мобильные телефоны и угощения на праздники.

«За малейшие проступки их могут подвергать жестким телесным наказаниям — например, могут избить палкой за то, что случайно ногой задел диван или не стряхнул при входе в дом песок с подошвы», — утверждает Трифонов.

Материалы по теме «Задолбать и отбить желание брать ребенка» В России может появиться еще один «закон Димы Яковлева». Но уже для россиян

Опекунша при этом получает деньги от государства и отправляет детей в лагеря и санатории — по словам депутата, дети отсутствуют дома 9 месяцев из 12-ти. К проверкам опекунша покупала в том числе еду, но после отбирала. Тех, кто хотел пожаловаться, женщина наказывала или отправляла в психиатрические больницы.

Заместитель прокурора города Дмитрий Фомичев рассказал «Интерфаксу», что 12 приемных детей пожаловались на опекунов, ведомство начало проверку. Он объяснил, что дети отдыхали в лагере и воспитатель насторожилась, что они не едят некоторые продукты. Тогда она решила, что опекуны плохо исполняют обязанности, и обратилась в правоохранительные органы. Фомичев отметил, что в семье кроме приемных есть еще четверо родных детей.

В пресс-службе министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области агентству сообщили, что дети не хотят возвращаться домой. Их поместили в реабилитационный центр, с детьми будут работать психологи.

Ранее, в июле, стало известно, что в селе Юрьевское Ярославской области во дворе дома семьи с шестью приемными детьми нашли пятилетнего ребенка, привязанного за шею к столбу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru