Возбуждено дело из-за привязанного к столбу пятилетнего мальчика

Ярославская полиция возбудила уголовное дело по факту обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Инцидент произошел 5 июля. По предварительным данным, ребенка привязал его законный представитель за шалость. Мальчика поместили в больницу для проведения обследования. Других опекаемых семьей детей отправили в социально-реабилитационный центр.

Дело возбуждено по статье 156 УК («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). По ней грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 440 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

7 июля стало известно, что в селе Юрьевское Ярославской области во дворе дома, где проживает многодетная семья, нашли пятилетнего ребенка, привязанного за шею к столбу. Его обнаружили сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, когда пришли с внеплановой проверкой к семье Светланы и Андрея Щавелевых. Супругов считают образцовой верующей парой. Позднее опекун заявила, что привязала мальчика к столбу, чтобы бороться с его гиперактивностью.

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