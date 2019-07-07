Привязавшая ребенка к столбу россиянка объяснила свой поступок

Опекун ребенка, которого нашли привязанным за шею к столбу в Ярославской области, заявила, что таким образом боролась с его гиперактивностью. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам Светланы Щавелевой, пятилетний мальчик страдает психической задержкой развития и гиперактивностью. Также женщина сообщила, что от ребенка уже отказывались приемные родители. Другие опекаемые Светланой дети рассказали, что мальчика не первый раз наказывают подобным образом. По их словам, он никого не слушал, убегал и попрошайничал. За это его постоянно привязывали к столбу.

Когда во двор дома семьи Щавелевых пришли сотрудники полиции и органов опеки, Светлана оказалась отвязать ребенка, не понимая, почему представители властей назвали это жестоким обращением, отмечает Baza. После инцидента органы опеки изъяли семерых приемных и опекаемых детей из семьи. Сейчас они находятся в реабилитационном центре.

Ранее 7 июля сообщалось, что в селе Юрьевское Ярославской области во дворе дома, где проживает многодетная семья, нашли ребенка, привязанного за шею к столбу. Пятилетнего мальчика обнаружили сотрудники отдела по делам несовершеннолетних города Мышкин, когда пришли с внеплановой проверкой к семье Светланы и Андрея Щавелевых. Супруги считаются в селе верующей и образцовой парой: они переехали в Юрьевское из Москвы, у них есть свой дом и домашний скот.

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