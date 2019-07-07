Анонсированы «тяжелые решения» для изувеченной девочки из Ингушетии

Позитивные прогнозы, которые врачи изначально ставили изувеченной семилетней девочке из Ингушетии, не подтвердились. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщила уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова, передает «Интерфакс».

По ее словам, надежды врачей на благоприятный исход для ребенка, полученные после первоначальной диагностики, не оправдались. «Скорее всего, придется принимать тяжелые решения», — признала омбудсмен.

Ранее в воскресенье в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, куда девочку направили на лечение, заявили, что состояние ребенка остается тяжелым и улучшения ситуации с руками пока не наблюдается. В частности, там отметили, что у девочки выражен сухой некроз пальцев правой кисти и грубые изменения мышц плеча и предплечья. При этом врачи пока решили отложить операцию для «четкого определения жизнеспособности тканей».

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До этого, 6 июля, медики сообщали, что в правой руке ребенка начало восстанавливаться кровообращение и, вероятнее всего, кисть удастся сохранить.

Девочка поступила в детскую больницу Назрани 4 июля, на ее теле было обнаружено множество ожогов, порезов, шрамов и укусов. Врачи прооперировали ее и направили на лечение в Москву. В московском НИИ у ребенка также нашли старые переломы ребер и травмы позвоночника.

По факту обнаружения травм на теле маленькой пациентки возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка. По подозрению в совершении этого преступления была арестована ее родная тетя по линии отца, с которой девочка жила последние полгода. Женщина утверждала, что малышка якобы упала в канализационную яму, а до этого сама залезла в кастрюлю с борщом.

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