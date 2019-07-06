Заподозренную в пытках девочки из Ингушетии тетю арестовали

Суд арестовал 35-летнюю жительницу Ингушетии, которую подозревают в нанесении увечий семилетней племяннице, попавшей в больницу с тяжелыми травмами. Об этом в субботу, 6 июля, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, подозреваемая останется под арестом в течение двух месяцев.

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Ранее уполномоченная по правам детей в республике Зарема Чакхиева рассказала, что девочка иногда говорит о побоях, но при этом отмечает, что все равно любит свою тетю.

Женщину, которая является родной тетей девочки по линии отца, задержали после того, как ребенок поступил в детскую больницу Назрани, где на его теле обнаружили множество ожогов, порезов, шрамов и укусов. Отмечалось, что девочка жила в семье тети последние полгода. При этом женщина заявила, что малышка якобы упала в канализационную яму, а до этого сама залезла в кастрюлю с борщом.

В настоящее время по данному факту расследуется уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего (пункт «б» части 2 статьи 111 УК РФ).

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