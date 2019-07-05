Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии

В Ингушетии по подозрению в избиении семилетней девочки, которая попала в больницу с серьезными травмами, задержана ее родная тетя. Об этом РИА Новости рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят необходимые оперативно-следственные мероприятия. Другие подробности не сообщаются.

Детский омбудсмен республики Зарема Чахкиева заявила агентству, что тетя и ее муж-полицейский приходятся девочке опекунами и у них есть двое своих детей, которые переданы в реабилитационный центр.

Ранее родственница девочки говорила, что травмы она получила, когда упала в канализационную яму, а три месяца назад якобы сама села в кастрюлю с борщом.

Ребенка с сильными телесными повреждениями — шрамами, порезами, ожогами и укусами — была доставлена в детскую больницу в Назрани 4 июля и прооперирована. Операция прошла успешно, ей сохранили сильно поврежденную руку. Ее собираются перевести в Москву специальным бортом МЧС. Возбуждено уголовное дело.

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