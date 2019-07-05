В Ингушетии обнаружили семилетнюю девочку со следами пыток. Видео осмотра ребенка опубликовал Telegram-канал Baza.

На ее теле обнаружены многочисленные шрамы, порезы, ожоги и укусы. Часть повреждений нанесены недавно, остальные уже зажили и зарубцевались.

По данным канала, после смерти родителей девочку воспитывала тетя. Она объяснила травмы тем, что ребенок свалился в канализационную яму, а три месяца назад сам сел в кастрюлю с борщом.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики, сейчас девочку экстренно оперируют. Врачи восстанавливают кровоснабжение в ее руке, чтобы не допустить ампутации. После этого ребенка отправят в Москву на лечение. Следственный комитет Ингушетии возбудил уголовное дело.

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