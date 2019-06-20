Годовалая девочка умерла в Москве после отказа в госпитализации

Годовалый ребенок скончался в Москве вскоре после ухода врачей скорой помощи, которые отказались везти его в больницу. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления Следственного комитета по Москве.

По данным ведомства, 15 июня у девочки 2018 года рождения поднялась высокая температура, ее самочувствие резко ухудшилось, и родители вызвали медиков. «Однако ребенка не госпитализировали. Через непродолжительное время малолетняя скончалась дома», — указано в сообщении.

Возбуждено дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и допрашивают медицинских сотрудников. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

10 июня стало известно о смерти шестилетнего мальчика с онкологией, которого врачи отказались оперировать из-за праздников, и его опухоль стала неоперабельной.

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