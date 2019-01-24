Российскую больницу проверят после смерти ребенка из-за неверного диагноза

Следственный комитет проверит одну из больниц города Копейска Челябинской области после того, как там 2 января скончалась девятилетняя девочка после долгого лечения. Об этом в четверг, 24 января, сообщает сайт управления ведомства по региону.

Как уточняет портал 74.ru, помимо Следственного комитета, в ситуации разбирается областной Минздрав.

По данным журналистов, причиной смерти стали опухоль и отек головного мозга. Родители уверены, что, если бы был поставлен верный диагноз и назначено соответствующее лечение, их дочь можно было бы спасти.

Сообщается, что с октября 2018 года девочку лечили от ротавирусной инфекции, а затем от гастрита. В последние дни декабря родители сами заподозрили у ребенка опухоль и просили провести МРТ, однако им отказали, заявив, что аппарат сломан.

2 января состояние девочки ухудшилось, ее доставили в реанимацию филиала копейской городской больницы №1 в поселке Потанино. Дежурный врач сразу увидел на снимке отек мозга. Ребенок умер, не дождавшись медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в роддоме в Калининграде умер новорожденный, которому не ввели необходимое дорогостоящее лекарство из-за соответствующего распоряжения исполняющей обязанности главного врача. На женщину завели уголовное дело о превышении полномочий.

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